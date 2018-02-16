Обломок метеорита вернут на Марс на борту марсохода

Обломок метеорита с Марса вернется на планету на борту марсохода, который NASA собирается запустить к 2020 году, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как сообщил в четверг интернет-портал Space.com, метеорит, известный под названием Sayh al Uhaymir 008, найденный в 1999 году на территории Омана, вероятно, попал на землю с Марса.

По мнению специалистов из Лаборатории реактивного движения в Пасадине (штат Калифорния), метеорит попал на Землю после падения на поверхность Марса какого-то крупного небесного тела.

Сейчас специалисты NASA используют этот метеорит для калибровки инструмента для анализа состава марсианского грунта. Когда марсоход достигнет поверхности Марса, бортовая аппаратура вновь будет сравнивать полученные при анализе грунта данные с "эталонным образцом" - фрамгентом метеорита.





