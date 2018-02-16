Еще один депутат из прокурдской Демократической партии народов может лишиться мандата

Еще один депутат из прокурдской Демократической партии народов Турции – Ахмет Йылдырым, может лишиться мандата. Причина – его заявление в адрес президента Турции. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство Diken.

За слова «находящийся во дворце падишах-подонок», сказанные им в адрес Эрдогана, на днях суд Муша приговорил его к лишению свободы на год и 2 месяца. Решение суда с требованием о лишении депутата мандата было направлено в Меджлис.

В Турции были задержаны два сопредседателя крупнейшей оппозиционной прокурдской Демократической партии народов Турции (HDP), а также 12 депутатов из 59 от Демократической партии народов Турции. Селахаттин Демирташ был задержан в Диарбекире, полиция задержала сопредседателя партии Фиген Юкседаг в Анкаре.

Практически одновременно с сопредседателями были задержаны депутаты турецкого парламента от HDP, среди которых Зия Пир, Гулсер Йылдырым и заместитель сопредседателя партии Сырры Сурейя Ондер и др.

Из прокуратуры Диарбекира сообщают, что против задержанных ведется расследование по обвинению «в участии в террористичесих группировках, организации преступлений и террористической пропаганде». Фиген Юкседаг и Нурсель Айдоган были лишены депутатской непрокосновенности.