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В Армении планируется внедрить мобильное приложение для регистрации ДТП с незначительными повреждениями


В 2017 году в системе страхования АППА была внедрена возможность прямого возмещения, стало возможным заключение страхового договора он-лайн, были пересмотрены почти все регуляции в системе страхования. Об этом в беседе с «Арменпресс»  рассказал исполнительный директор Бюро армянских страховщиков Ваган Аветисян.

- Каково было число застрахованных автомобилей в Армении в 2016 и 2017 годах?

- В 2017 по договорам АППА было застраховано  497.881 машин, что больше, чем в 2016-м году (468.171) на 29.710, или на 6.3%.

- Каковы были общие суммы страховых премий и выплат в 2016 и 2017 годах?

- В 2017 по договорам АППА было собрано 19.2 млрд драмов. В 2016 году эта сумма составляла 18,3 млрд драмов.

Страховые выплаты в 2017 году составили 11,7 млрд драмов, что больше, чем в предыдущем году на 2.7 млрд драмов, или на 30%.

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Интервью – Карена Хачатряна  


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