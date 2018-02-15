Азиатские индексы выросли - 15-02-18

ТОКИО, 15 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 15 февраля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 1.47% и составил 21464.98 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.97% и составил 1719.27 пункта: Китайский Shanghai Composite не изменился и опять составил 3199.16 пункта, а HANG SENG вырос на 1.97% и составил 31115.43 пункта.