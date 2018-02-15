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Канье Уэст завалил соцсети десятками фотографий


Американский рэпер Канье Уэст (Kanye West) вернулся в Instagram ради того, чтобы запостить несколько десятков историй любви известных людей. В течение Дня святого Валентина рэпер сделал 55 публикаций, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Первым постом в возобновленном профиле стала открытка с надписью «Счастливого Дня Валентина, детка». Подписывать снимок рэпер не стл.

Публикация вызвала восторг поклонников таланта Уэста: они поздравляли его с возвращением и спрашивали, кому предназначается послание. Большинство сошлось во мнении, что это обращение к супруге Уэста, интернет-звезде Ким Кардашьян. Однако рэпер никак не отреагировал на многочисленные вопросы.

В течение следующих восьми часов исполнитель запостил еще 54 фотографии. На них были изображены известные пары, например Барак и Мишель Обама, Мик и Бьянка Джаггер, Эллен Дедженерс и Портия де Росси, Брэд Питт и Анджелина Джоли.

A post shared by Kanye West (@kanyewest) on

A post shared by Kanye West (@kanyewest) on

A post shared by Kanye West (@kanyewest) on




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