Время в Ереване: 11:07:36,   15 Февраль

Девушка отказалась от предложения руки и сердца на глазах у десятков свидетелей


Нешуточные мексиканские страсти разгорелись на сцене в городе Монтеррей, где зеваки стали свидетелями того, как разбивается сердце молодого человека, передает Арменпресс.

На видео молодой человек встаёт на колено перед девушкой посреди сцены, вручает ей букет цветов и клянётся в вечной любви. Но когда он достаёт из кармана кольцо, настроение его возлюбленной меняется. Она хватается рукой за голову, качает её из стороны в сторону — отказ... Имена несчастных влюблённых остались неизвестны. Видео набрало более 700 тыс. просмотров за двое суток.




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