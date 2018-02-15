Девушка отказалась от предложения руки и сердца на глазах у десятков свидетелей

Нешуточные мексиканские страсти разгорелись на сцене в городе Монтеррей, где зеваки стали свидетелями того, как разбивается сердце молодого человека, передает Арменпресс.

На видео молодой человек встаёт на колено перед девушкой посреди сцены, вручает ей букет цветов и клянётся в вечной любви. Но когда он достаёт из кармана кольцо, настроение его возлюбленной меняется. Она хватается рукой за голову, качает её из стороны в сторону — отказ... Имена несчастных влюблённых остались неизвестны. Видео набрало более 700 тыс. просмотров за двое суток.