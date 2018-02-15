Выясняются обстоятельства гибели обнаруженных под Давиташенским мостом матери и дочери

СК Армении предпринимает меры по выяснению обстоятельства гибели обнаруженных 15-го февраля под Давиташенским мостом матери и дочери. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказала советник председателя СК Армении Сона Трузян.

«В СК Армении был получен сигнал о том, что под Давиташенским мостом обнаружено два трупа. На место немедленно выехала оперативная группа. Предпринимаются меры по выяснению обстоятельства гибели обнаруженных 15-го февраля под Давиташенским мостом матери и дочери. Назначены экспертизы»,- сказала она.

Как сообщалось ранее, В МЧС Армении около 14:31 15-го февраля поступил сигнал о том, что под мостом в парке Арабкирского района обнаружены два трупа. Об этом сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

На место происшествия выехали спасатели и боевой расчет МЧС Армении.

Выяснилось, что под Давиташенским мостом обнаружены тела Г., 1981 г.р., и А. А., 2009 г.р.