Не исключено обострение на линии соприкосновения до президенстких выборов в Азербайджане:Рубен Сафрастян

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, для сохранения собственной власти, ее продления пытается консолидировать вокруг себя население, еще больше активизируя милитаристскую риторику.

Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал директор Института востоковедения Национальной Академии наук (НАН) Армении, тюрколог Рубен Сафрастян.

По его словам, армянская сторона никогда не должна терять бдительности, поскольку не исключено, что Алиев в преддверии выборов попытается развязать боевые действия – с целью укрепления своих позиций.

«Бдительность имеет для нас жизненно важное значение. То, что Азербайджан годами наносит удар по посреднической миссии Минской группы ОБСЕ, не является новостью. Развития в Азербайджане довольно обострились. Причина – политическое давление», – отметил он.

Партия власти Азербайджана - «Ени Азербайджан», выдвинула кандидатуру Алиева на четвертый президентский срок в досрочных выборах, которые состоятся 11-го апреля. Об этом сообщает агентство «АПА».

Единогласное решение об этом было принято на 6-м съезде партии «Ени Азербайджан».

Как сообщалось ранее, президент Азербайджана Алиев подписал указ, которым назначил вАзербайджане внеочередные президентские выборы. Об этом сообщаетагентство Trend. Внеочередные президентские выборы в Азербайджане состоятся 11-гоапреля 2018 года.

В 2018 году исполняется его президентский срок, и выборы должны были состояться 17-гооктября. Алиев вновь стал кандидатом от правящей партии «Ени Азербайджан». Причинапроведения внеочередных президентских выборов пока неизвестна.

ЦИК Азербайджана получил задание организовать внеочередные президентские выборы всоответствии с Избирательным кодексом. В Азербайджане с утра 5-го февраля прекращенотелевещание. Об этом в соцсетях пишут пользователи.

Некоторые думают, что это может быть связано с указом Алиева о проведении внеочередных президентских выборов, и что власти Азербайджана в очередной раз ограничивают доступ к информации для населения страны.