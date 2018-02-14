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В Жуковском проведут испытательный полет, имитирующий взлет разбившегося Ан-148


Летчики-испытатели ЛИИ им. Громова в подмосковном Жуковском проведут испытательный полет, который будет полностью имитировать взлет разбившегося самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний". Как передает Арменпресс, об этом ТАСС сообщили в ЛИИ.

"В рамках расследования планируется провести имитацию взлета самолета Ан-148", - сказал собеседник агентства. По его словам, данные параметров полета будут полностью идентичны тем, которые были у разбившегося самолета, будут отрабатываться различные элементы с отключением датчиков, двигателей и других бортовых систем.

Когда будет совершен испытательный полет, собеседник агентства не уточнил. Он пояснил, что этот эксперимент может пролить свет на причины авиакатастрофы.

 


 

 




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