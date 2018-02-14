Выпавший 13-14-го февраля снег не создал затруднений для дорожного движения в области Гегаркуник, за исключением перевала Варденяц. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал начальник отдела транспорта и дорожного строительства областной администрации области Гегаркуник Геворг Хачатрян. По его словам, высота снежного покрова в Варденисе, Мартуни, Гаваре и Севане составил 5 см, в Чамбараке – до 15 см. Со стороны дорожных строителей на межгосударственных и республиканских дорогах осуществляется круглосуточный контроль, проводится очистка, посыпание солью и песком. В Гегаркунике проходимы все дороги.

Хосров Хлгатян