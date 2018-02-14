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В Гегаркунике проходимы все дороги


Выпавший 13-14-го февраля  снег не создал затруднений для дорожного движения в области Гегаркуник, за исключением перевала Варденяц. Об этом в беседе с «Арменпресс»  сказал начальник  отдела транспорта и дорожного строительства областной администрации области Гегаркуник Геворг Хачатрян. По его словам, высота снежного покрова в Варденисе, Мартуни, Гаваре и Севане составил 5 см, в Чамбараке – до 15 см. Со стороны дорожных строителей на межгосударственных и республиканских дорогах осуществляется круглосуточный контроль, проводится очистка, посыпание солью и песком.  В Гегаркунике проходимы все дороги.

Хосров Хлгатян


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