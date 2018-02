Эмир Катара принял участие в велопробеге по Дохе по случаю дня спорта

Эмир Катара Тамим Аль Тани принял участие в велопробеге по Дохе по случаю национального дня спорта, который является в эмирате официальным выходным днем, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В компании членов правящей семьи, правительства и спортсменов 37-летний монарх проехал на велосипеде по набережной Дохи и деловому центру города.

"Мы призываем взять на вооружение у спорта принципы честного состязания, уважение к другому, стремление к победе, умение брать на себя ответственность и желание реванша", — написал эмир в своем Twitter после участия в велопробеге. Аль Тани сообщил, что к 2022 году в Катаре появится более 2 тысяч километров велодорожек.

The Emir His Highness Sheikh Tamim bin Hamad al Thani joins cyclists on the National Sports Day#QNSD2018 #Qatar

Video Source: @Marsalqatar pic.twitter.com/LU448uxmqK