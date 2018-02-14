Полиция настояла на обвинении премьер-министра Израиля

Полиция Израиля настояла на обвинении премьер-министра Биньямина Нетаньяху во взяточничестве и двух случаях утраты доверия. Как передает Арменпресс, об этом сообщили во вторник вечером телеканалы Channel 2 и Channel 10.

Полицейские расследовали дело Нетаньяху 14 месяцев и объявили, что у них достаточно доказательств, чтобы предъявить обвинения в подкупе и утрате доверия по "делу о подарках" и "делу Едиот Ахронот". По версии следствия, в первом случае премьер-министр принял ценные подарки от разных бизнесменов, во втором случае Нетаньяху договаривался с издателем "Едиот Ахронот" Арноном Мозесом, чтобы тот обеспечил информационную поддержку для достижения политических целей.

Нетаньяху уже отрицал все подозрения со словами "ничего не случится, потому что ничего такого не было". Государственные прокуроры проанализируют доказательства и решат, стоит ли предъявлять обвинения Биньямину Нетаньяху.