Из 6 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории Армении за минувшие сутки, раскрытo 5

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, из 6 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории республики в период между 12 и 13 февраля, раскрытo 5.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, зарегистрированo 3 случая обнаружения наркотиков, раскрыто 20 случаев кражи, 5 случаев мошенничества, 3 случая грабежа, по 1 случаю похищения человека и уклонения от уплаты налогов.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто 2 случая причинения телесных повреждений и 1 случай кражи.

За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 9 ДТП: 13 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.