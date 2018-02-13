Samsung займется переработкой смартфонов из-за дорожающего кобальта

Корпорация Samsung намерена заняться переработкой старых смартфонов для извлечения из аккумуляторов кобальта, цены на который только за 2017 год выросли на 235% из-за роста налога на его экспорт в Демократической республике Конго, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Как отмечает Bloomberg, Samsung не единственная компания, пытающаяся снизить зависимость от африканской страны, в которой добывается более половины мировых объемов кобальта.

Из-за растущего спроса, вызванного бумом электрокаров, выросла зависимость производителей от этой страны, сотрясаемой коррупционными скандалами и вспышками насилия на фоне обвинений в использовании детского труда при добыче.

Samsung SDI купит акции компании, занимающейся переработкой отходов, а также подпишет долгосрочное соглашение с поставщиками кобальта. Компания не уточняет, с кем именно идут переговоры, но упомянула ведущие фирмы, занимающиеся переработкой: American Manganese Inc. и Umicore SA.

Корейская корпорация не единственная, кто озаботился проблемой дефицита кобальта, - попытки обеспечить себя редким металлом предпринимают Volkswagen, BMW и Panasonic.

Bloomberg приводит высказывание CEO Umicore SA Марка Гринберга, который констатировал, что уже в 2025 году начнет ощущаться нехватка добытого кобальта, если производство электрокаров будет расти такими же темпами.

По данным Samsung, переработка только части миллионов печально знаменитых своимивзрывающимися батареями смартфонов Note 7 позволит получить 157 тонн кобальта, меди и других полезных элементов.

Технология, позволяющая извлечь кобальт из старых аккумуляторов может принести дополнительно около 25 тыс. тонн этого редкого металла к 2025 году.