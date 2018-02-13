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Азиатские индексы выросли - 13-02-18


ТОКИО, 13 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 13 февраля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.65% и составил 21244.68 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.88% и составил 1716.78 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.98% и составил 3184.96 пункта, а HANG SENG вырос на 1.29% и составил 29839.53 пункта.




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