Президент Турции пригрозил Греции

Президент Турции Эрдоган жестко отозвался на попытки Греции добывать на Кипре нефть и разворачивать деятельность на островах в Эгейском море. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство Diken.

Во время заседания фракции партии «Справедливость и развитие», обращаясь к Греции, Эрдоган сказал, что ВС Турции в любой момент готовы к действиям.

«Наши морские суда, ВВС и все соединения безопасности следят за событиями в регионе и они уполномочены на любое вмешательство»,- сказал Эрдоган.

Как сообщалось ранее, Министерство иностранных дел Греции заявило, что Турция нарушает международное право и суверенные права Кипра, мешая бурению в кипрской исключительной экономической зоне.

Корабли турецкого флота с пятницы блокируют плавучую буровую установку Saipem 12000, которая проводит бурение в ИЭЗ Кипра для итальянской нефтяной компании ENI, и не дают ей проследовать на блок номер 3 ИЭЗ и начать там работу. До этого итальянская нефтегазовая компания ENI вместе с французской Total проводили бурение на участке номер 6 в ИЭЗ Кипра и 8 февраля подтвердили наличие запасов газа на месторождении "Калипсо 1".

Президент Кипра Никос Анастасиадис заявил в воскресенье, что Турция продолжает провокации в кипрской ИЭЗ и отметил, что Никосия намерена добиваться прекращения нарушений международного права со стороны Анкары.

МИД Греции назвал незаконными действия Турции.

"Турция продолжает ставить под сомнение международное право, грубо нарушая суверенные права Республики Кипр в Восточном Средиземноморье. Мы призываем Турцию воздержаться от дальнейших незаконных мер и выполнить свои обязательства по международному праву", — говорится в заявлении МИД.