В Дубае испекли и съели шоколадную невесту в платье за миллион долларов

Посетители выставки BRIDE Dubai 2018 в городе Дубай (ОАЭ) съели торт в виде невесты, который испекла дизайнер Дебби Вингхэм (Debbie Wingham). Как передает Арменпресс, об этом сообщает Oddity Central.

Торт представлял собой скульптуру женщины в свадебном платье. Ее высота составляла 180 сантиметров, а вес — около 120 килограммов. Для доставки торта понадобились шесть грузчиков.

На изготовление «невесты» ушло 25 килограммов шоколада, а ее платье сделано из 50 килограммов кондитерской мастики. Его украшали пять тысяч мастичных цветов ручной работы и десять тысяч съедобных жемчужин. Кроме того, в одеянии и головном уборе скрывались пять настоящих жемчужин, стоимость каждой из них — 200 тысяч долларов.