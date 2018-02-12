СК: разрушений на борту Ан-148 в воздухе не было

Следователи установили, что разрушений на борту разбившегося в Подмосковье самолета Ан-148 в воздухе не было, взрыв произошел при ударе лайнера о землю. Как передает Арменпресс, об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"Установлено, что в момент падения воздушное судно находилось в целостности, без возгорания. Взрыв возник после падения самолета", - сообщила она.

По словам Петренко, пока на месте крушения Ан-148 удалось найти лишь один из двух бортовых самописцев.

"Пока на месте происшествия удалось обнаружить только параметрический самописец. Поиски речевого самописца продолжаются. Содержание записей самописцев позволит экспертам МАК детально восстановить историю полета и установить причину крушения", - сообщила Петренко.





