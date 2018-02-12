Турция утратила доверие к США: министр ИД Турции

Накануне визита в Турцию госсекретаря США Рекса Тиллерсона министр ИД Турции Чавушоглу заявил, что отношения между обеими странами либо наладятся, либо окончательно испортятся. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета «Хурриет».

Министр ИД Турции Чавушоглу заявил, что Турция имеет совершенно недвусмысленные ожидания от США: «Нам более не нужны обещания, мы хотим увидеть четкие шаги. Надо восстановить пошатнувшееся доверие, чтобы было возможно говорить на некоторые темы»,- сказал министр ИД Турции Чавушоглу.

По его словам, они заметили определенные ошибки со стороны США. «США не держат обещания. Естественно, что и народ, и руководство Турции утратили доверие к этой стране. От Тиллерсона мы ожидаем не обещаний, а четких шагов. Наши отношения находатся в критической точке. Отношения между нашими странами либо наладятся, либо окончательно испортятся»,- сказал министр ИД Турции Чавушоглу.

Как сообщалось ранее, госсекретарь США Рекс Тиллерсон посетит Турцию. Об этом официально сообщает пресс-секретарь Госдепа США Хизер Нойерт.

С ее слов, Госсекретарь США Рекс Тиллерсон 11-16-го февраля посетит Иорданию, Турцию, Ливан, Египет, Кувейт.

В Анкаре Тиллерсон встретится с высокопоставленными турецкими чиновниками, чтобы обсудить 2-стоеонние отношения и региональные вопросы.

Как сообщалось ранее, турецкая пресса сообщала о готовящемся визите в страну госсекретаря США Рекса Тиллерсона и советника президента США по вопросам национальной безопасности Герберта Раймонда Мак-Мастера.

Как сообщили турецкие СМИ, по их данным Тиллерсон побывает в Анкаре, а Мак-Мастер – в Стамбуле, с целью восстановления отношений, подпорченных из-за операций в Сирии.

Примечательно, что пресс-секретарь Госдепа США Хизер Нойерт во время бригинга накануне заявила, что сведений о визите Тиллерсона в Турцию пока нет.

Как сообщает газета «Хурриет», пока нет договоренности о встрече с президентом Эрдоганом, напоминая о скандале, произошедшем после последнего телефонного разговора Трампа с Эрдоганом, когда заявления президентов отличались друг от друга.