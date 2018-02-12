Девять беспилотников обследуют район крушения Ан-148 в Подмосковье

Около девяти беспилотников обследуют место крушения самолёта Ан-148 в Московской области. Как передает Арменпресс, об этом сообщается на сайте МЧС РФ.

"На данный момент к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечены 780 человек и 175 единиц техники, в том числе задействованы девять беспилотников", - сообщили в МЧС.



Согласно сообщению, при помощи беспилотников определяются основные места проведения поисковых работ. Кроме того, МЧС выделило 20 снегоходов для работы следователей, экспертов МАК в зоне ЧС.

Добавляется, что по поручению главы МЧС в 8.00 из Москвы в Оренбургскую область вылетел самолёт ведомства с межведомственной оперативной группой на борту. В состав вошли представители МЧС России, СК, Минтруда, и Минздрава. В Орске у родственников погибших возьмут образцы ДНК для проведения генетической экспертизы в Москве.