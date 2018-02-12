Армения имеет большой потенциал роста в ИТ-отрасли: интервью Ваана Мартиросяна английскому изданию

Министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Ваан Мартиросян дал интервью английскому изданию emerging-europe.com. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении.

В частности, издание emerging-europe.com рассказало 8-го февраля о развитии ИТ-отрасли в Армении, в общирной статье под названием «Armenia Makes Global ICT Push». Ссылаясь на выступление премьер-министра Армении Карена Карапетяна в Алматы, автор пишет о 25%-м росте ИТ-отрасли в Армении.

Министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Ваан Мартиросян в своем интервью представил впечатляющие тенденции роста в ИТ-отрасли, и подтвердил готовность правительства Армении поддержать эти тенденции.

Как сказано в статье, в 2010- 2016 годах оборот в ИТ-отрасли в Армении вырос в 5 раз, дойдя до 510 млн долларов, число же ИТ-компаний за это время выросло в 3 раза.

«В стране с населением в 2.9 млн человек есть 60 университетов, в 15 из которых сильные факультеты технологий. В 2014-2015 госу в ВУЗах было около 10.000 студентов по этим отраслям, что составляет 11.7% от общего числа студнетов»,- сказано в статье.

«Мы составляем часть глобального общества, и глабальные изменения отражаются на нас также, как и на других»,- сказал министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Ваан Мартиросян.

«В Армении мы имеем программу «Армат» - лаборатории по робототехнике и инженерии, которые распространяются по всей республике. В старших школах и колледжах изучают микроэлектронику и телекоммуникации, мы создали центры превосходства, которые продолжают 100-летние традиции Политехнического института, и многое еще предстоит сделать»,- сказал он.