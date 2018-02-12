Спасательная операция на месте крушения Ан-148 завершена

Сотрудники МЧС завершили спасательную операцию на месте крушения пассажирского самолета Ан-148 в Подмосковье. Работы перешли в поисковую стадию, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

«Мы констатируем, что 71 человек, находившийся на борту, погиб. Искренние соболезнования родным и близким», — сообщил журналистам глава МЧС Владимир Пучков.

По его словам, основные поисковые работы могут быть закончены в течение недели. Министр подчеркнул, что специалисты трудятся в круглосуточном режиме. «Очень большая площадь разброса обломков, тяжелый снег и рельеф местности», — добавил Пучков.

Ранее был опубликовал список пассажиров лайнера и членов экипажа. Среди них летели трое несовершеннолетних.

Инцидент расследует центральный аппарат Следственного комитета. Рассматриваются все версии случившегося, основные — погодные условия, человеческий фактор и техническая неисправность.