В Подмосковье потерпел крушение пассажирский самолет Ан-148

Пассажирский самолет Ан-148 пропал с радаров сразу после взлета из московского аэропорта Домодедово и, предположительно, упал в Раменском районе Подмосковья около 14:27 часов по московскому времени (15:27 по ереванскому). Он выполнял рейс по маршруту Домодедово - Орск.

Как передает Арменпресс, в экстренных службах ТАСС сообщили, что на борту самолета находились 65 человек и экипаж.

МЧС России подтвердило обнаружение обломков самолета Ан-148 в Раменском районе Подмосковья и направило спасателей на место предполагаемого падения самолета в Подмосковье. Открыта горячая линия, информацию можно получить по телефону - 8-800-775-17-17.



СК возбудил уголовное дело по факту крушения самолета Ан-148 в Подмосковье, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Причиной крушения могли стать погодные условия, а также ошибка экипажа, сообщил источник в экстренных службах.

На борту самолета "Саратовских авиалиний" находился 71 человек, сообщил источник.

Источник сообщил, что выживших в результате крушения в Подмосковье самолета Ан-148, на борту которого находился 71 человек, нет.





