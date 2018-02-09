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Визит Армен Саркисяна отражает важное место и роль Арцаха для армянской государственности: президент Республики Арцах


Президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян 9 февраля принял кандидата в президенты Республики Армения Армена Саркисяна, выдвинутого от Республиканской партии Армении.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента НКР, после встречи тет-а-тет обсуждения продолжились в расширенном составе.

Был обсужден широкий круг вопросов, касающихся государственного строительства, сотрудничества двух армянских государств, укрепления триединства между Арменией, Арцахом и Диаспорой, внешней и внутренней политики и региональных процессов.

Бако Саакян отметил значимость визита Армена Саркисяна в Арцах и его запланированных встреч в республике, подчеркнув, что это отражает важное место и роль Арцаха для армянской государственности и в жизни армянского народа.

Во встрече приняли участие предводитель Арцахской епархии Армянской Апостольской Церкви архиепископ Паргев Мартиросян, председатель Национального собрания Ашот Гулян, госминистр Араик Арутюнян, другие должностные лица.


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