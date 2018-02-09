Под ногами аргентинца разверзлась земля

Житель Аргентины избежал гибели, пройдя по обрыву за секунду до обвала земли. На видео инцидента, произошедшего у реки Пилькомайо на севере страны, обратило внимание издание The Daily Mail.

На кадрах видно, как испуганные очевидцы на берегу пытаются запечатлеть процесс обвала, а рядом с ними бушует сильное течение реки. Еще несколько людей оказались оторванными от группы образовавшимся провалом, передает Арменпресс.

По данным аргентинских властей, начавшееся в стране наводнение оказалось самым мощным за последние десять лет. Ситуацию усугубили проливные дожди и вышедшие из берегов реки.