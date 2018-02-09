"Ни фига себе!" Пожилой мужчина не поверил, что ему 98 лет

Пользователи соцсетей пришли в восхищение от 98-летнего мужчины, забывшего, сколько ему лет, и очень бурно отреагировавшего, когда ему назвали его возраст, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Видеоролик опубликовал на YouTube сын старика. В начале ролика мужчина утверждает, что ему 79 лет, потом — что ему 89. После этого он начинает прибавлять себе по году до тех пор, пока не доходит до 98.

Услышав от сына, что это и правда его возраст, пожилой мужчина начинает ругаться и смеяться.

"Ни фига себе! Ничего мне не 98! Черт возьми, как я так быстро постарел! Боже ты мой", — говорит он.

"Так, я родился в 1919 году. Сейчас какой год?", — уточняет он далее. — То есть следующим летом мне будет сто! Черт возьми, я буду гребанным стариком!"

За два дня видео посмотрели почти 400 тысяч человек. В комментариях героя видео хвалят за бодрость духа и желают ему долголетия.