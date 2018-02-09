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В Париже из-за снегопада закрыли Эйфелеву башню


В Париже из-за продолжающегося снегопада закрыта для посещения Эйфелева башня. Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство Associated Press.

В управляющей компании заявили, что туристическая достопримечательность будет закрыта в пятницу и субботу, чтобы "гарантировать безопасность посетителей".

Сотрудники займутся расчисткой снега на площадках башни. Для борьбы со снегом на историческом объекте нельзя использовать соль, так как она приводит к коррозии металлических конструкций и может повредить лифты.

A Parisian winter ❄️

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