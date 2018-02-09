Назван следующий исполнитель роли Джокера

Американский актер Хоакин Феникс может сыграть злодея Джокера в новом супергеройском фильме вселенной DC. Он уже ведет переговоры с компанией Warner Bros.. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Variety.

Как отмечает издание, режиссер пока безымянной ленты Тодд Филлипс утверждает, что Феникс — главный претендент на эту роль. Постановщик встречался с актером в конце прошлого года и ждал, когда уладятся переговоры со студией.

По словам инсайдеров, Джаред Лето, сыгравший Джокера в «Отряде самоубийц», по-прежнему остается во вселенной DC, а привлечение Феникса никак не повлияет на работу Лето в этой роли в будущих фильмах.

До Лето образ Джокера воплотили на экране Хит Леджер, Джек Николсон и Сесар Ромеро (в обратной хронологии).

Хоакин Феникс прославился тем, что сыграл Коммода в «Гладиаторе». Он также известен по лентам «Знаки», «Отель "Руанда"», «Таинственный лес», «Переступить черту» и «Она». За роль Фредди Куэлла в фильме «Мастер» актер был номинирован на «Оскар».