Европарламент принял резолюцию, призывающую Еврокомиссию отказаться от практики перевода Евросоюза на "летнее" и "зимнее" время. Как передает Арменпресс, об этом сообщили в пятницу РИА Новости в пресс-службе ассамблеи.

Европарламентарии на пленарной сессии ассамблеи накануне в Страсбурге провели дебаты по вопросу перехода стран-членов ЕС на летнее время.

"Принята резолюция, призывающая Еврокомиссию прекратить практику перевода часов на том основании, что многочисленные научные исследования не смогли доказать каких-либо положительных последствий этого, но указали на существование негативных последствий для здоровья человека, сельского хозяйства и безопасности дорожного движения", — сказал собеседник агентства.

Депутаты призвали ЕК провести "тщательную оценку мер летнего времени", высказавшись при этом за сохранение единого подхода на уровне ЕС.

Между тем, за отмену перехода Евросоюза на "летнее" и "зимнее" время на данный момент высказалась лишь одна из стран-членов сообщества – Финляндия.

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