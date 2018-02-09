Время в Ереване: 11:07:36,   9 Февраль

Египетские военные начали антитеррористическую операцию на Синае


Военные Египта объявили о начале масштабной антитеррористической операции на севере и в центральной части Синайского полуострова. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в распространенном заявлении армии.

Сообщается, что операция также затронет дельту Нила и пустынные районы к западу от нее.

"В пятницу началась реализация плана по тотальному противодействию преступным и террористическим элементам на севере и в центральной части Синая, районах в дельте Нила и пустынной территории к западу от дельты", — говорится в заявлении.

Армия призвала население сотрудничать с силовиками и сообщать о любом, кто может быть причастен к террористической деятельности и угрожать стабильности и безопасности государства.

 

 




Մրցույթ

«Մեկ անգամ Հայաստանում»
Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации