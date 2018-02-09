Национальное Собрание Армении приняло в первом чтении законопроект «Об Общественном совете»

Национальное Собрание Армении 9 февраля в первом чтении приняло законопроект «Об Общественном совете». Как передает «Арменпресс», «за» него проголосовали 61, «против» - 34 депутата.

Согласно законопроекту, Общественный совет будет иметь не 36, а 45 членов, и финансироваться будет из бюджета, отдельной строкой.

В ОС вместо 12 отраслевых комиссий будет 15. Внеочередные заседания могут быть инициированы по требованию не 2/3, а 1/4 его членов. Заседания совета могут проводиться не реже одного раза в два месяца.

По законопроекту, первых 15 членов совета назначит Правительство, они, в свою очередь, обратятся в ОМС, патриотические союзы, молодежные, студенческие организации и другие, которым предложат представить кандидатов в члены совета. После получения имен кандидатов будут проведены рейтинговые выборы путем тайного голосования. 15 кандидатов, набравшие наибольшее количество голосов, станут членами ОС. В дальнейшем уже 30 членов выберут остальных 15. Ну а в конце премьер-министр представит Правительству главу Совета.