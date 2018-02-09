Младшие специалисты зенитно-ракетных подразделений российской военной базы в Армении готовятся заступить на боевое дежурство

Военнослужащие подразделений войсковой противовоздушной обороны (ПВО) российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, завершают подготовку к выполнению задач боевого дежурства на зенитных ракетных комплексах (ЗРК) Бук-М1-2.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, подготовку вновь прибывших операторов-наводчиков и механиков-водителей подразделений ПВО соединения проводят командиры боевых машин на высокогорном полигоне «Камхуд».

В течение месяца военнослужащие отработают алгоритм выполнения задач при несении боевого дежурства по охране воздушного пространства.

Также механики-водители на занятиях по вождению на танкодроме соединения освоят порядок преодоления колейного моста, обледенелых оврагов, грязевых рвов и косогоров в сложных климатических условиях высокогорной заснеженной местности.

Операторы-наводчики отработают на практике наблюдение за воздушным пространством, выполнят условные электронные пуски по воздушным целям различных типов во всех диапазонах их практического применения.

К практическим занятиям по боевому слаживанию расчетов зенитных ракетных комплексов в Закавказье привлечено около 100 военнослужащих.