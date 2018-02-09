Японец стал первым восьмикратным участником Олимпийских игр

Японский прыгун с трамплина Нориаки Касаи стал первым спортсменом, принявшим участие в восьми Олимпийских играх. В квалификации турнира на среднем трамплине на соревнованиях в Пхенчхане он показал 20-й результат и прошел в финал. Как передает Арменпресс, об этом сообщается на сайте соревнований.

Касаи впервые выступил на Олимпиаде в Альбервилле в 1992 году и с тех пор неизменно участвует в зимних Играх. За это время спортсмен трижды поднимался на пьедестал — в его активе серебряная медаль ОИ-1994, а также серебро и бронза на Олимпиаде 2014 года в Сочи.

45-летний Касаи принял участие в 13 чемпионатах мира и завоевал семь медалей (две серебряные и пять бронзовых). Он рекордсмен среди всех прыгунов с трамплина по этому показателю. Японец начал профессиональную карьеру в 1988 году.

Олимпиада в Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля. Церемония открытия состоится в пятницу, 9 февраля, и начнется в 14:00 мск.