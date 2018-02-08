Guardian: в британских музеях покажут рисунки Да Винчи, принадлежащие Елизавете II

Крупнейшую коллекцию рисунков гения эпохи Возрождения Леонардо да Винчи (1452-1519), которая находится в частном владении царствующей королевы Великобритании Елизаветы II в Виндзорском замке, покажут в нескольких городах Соединенного Королевства. Как сообщает газета The Guardian, культурные мероприятия, запланированные на 2019 год, приурочены к пятисотой годовщине со дня смерти великого итальянского мастера.

По данным издания, в феврале следующего года планируется провести одновременно 12 выставок. При этом в мае более 200 иллюстраций можно будет увидеть в лондонском Букингемском дворце, а в ноябре полюбоваться восемьюдесятью изображениями в эдинбургском дворце Холируд. Сообщается, что экспозиции можно будет посетить в Белфасте, Бирмингеме, Бристоле, Кардиффе, Глазго, Лидсе, Ливерпуле, Манчестере, Шеффилде, Саутгемптоне, Сандерленде. Двенадцатый город будет назван позже, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Рисунки принадлежат Королевской коллекции с конца XVII века. Сегодня в распоряжении королевы находится более 550 листов с изображениями.





