Азиатские индексы выросли - 08-02-18

ТОКИО, 8 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 8 февраля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 1.13% и составил 21890.86 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.90% и составил 1765.69 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 1.43% и составил 3262.05 пункта, а HANG SENG вырос на 0.42% и составил 30451.27 пункта.