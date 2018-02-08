Венесуэльцы начали расплачиваться яйцами

Гиперинфляция вынуждает венесуэльцев расплачиваться куриными яйцами, лук или бананы не котируются, так как люди заинтересованы в получении белка. Как передает Арменпресс, об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на The Wall Street Journal.

Цены в Венесуэле удваиваются каждые несколько недель, и правительство не успевает печатать необходимое количество банкнот. Оплачивать товары и услуги картами не получается из-за плохой работы платежных устройств.

За один доллар на черном рынке дают примерно 236 тысяч боливаров, это в 80 раз больше, чем год назад. В 2013 году на эти деньги можно было приобрести небольшую квартиру, а сейчас их может не хватить на обед. Власти утратили контроль над ситуацией, из нее есть два выхода: переход на доллар или возврат к бартерным сделкам, считают экономисты.

На этом фоне президент республики Николас Мадуро намерен выпустить первую в мире национальную криптовалюту El Petro. Ее начальная стоимость составит 60 долларов. Первая эмиссия должна состояться в период с 20 февраля по 19 марта.