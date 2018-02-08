Новоназначенный посол Польши вручил верительные грамоты президенту Армении

Президент Армении Серж Саргсян 8 февраля принял верительные грамоты Чрезвычайного и полномочного посла Республики Польша в Республике Армения Павла Чеплака.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, Серж Саргсян поздравил посла с вступлением в должность и пожелал успехов, выразив надежду, что своим большим опытом на дипломатическом поприще и активной деятельностью он будет способствовать укреплению армяно-польских отношений и расширению повестки сотрудничества. Серж Саргсян с удовлетворением отметил, что отношения между Арменией и Польшей всегда были конструктивными и тёплыми.

Подчеркнув, что в прошлом году две страны отметили 25-летие установления дипломатических отношений, а также 650-летие формирования в Польше армянской общины, президент выразил благодарность польскому народу за дружбу и тёплое отношение, оказываемые по сей день к одной части армянского народа.

Посол Польши выразил благодарность президенту за приём и счёл своей первоочередной задачей в период пребывания в должности последовательную работу в направлении углубления имеющих большой потенциал армяно-польских экономических связей, роста объёмов товарооборота между двумя странами.

Президент Саргсян и посол Чеплак, кроме возможностей развития двусторонних отношений в политической, экономической, гуманитарной сферах, обсудили вопросы, касающиеся многосторонних форматов взаимодействия в международных структурах.

Речь шла также о развитии армяно-польского сотрудничества в рамках подписанного Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве Армения-ЕС.

Собеседники с точки зрения укрепления межгосударственных отношений подчеркнули важность активизации межпарламентского диалога.

На встрече президент Республики и посол Польши обменялись мнениями по переговорному процессу мирного урегулирования нагорно-карабахской проблемы.