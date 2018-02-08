Путин и Эрдоган договорились координировать спецслужбы в Сирии

Президент России Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган, обсуждая ситуацию в Сирии в ходе телефонного разговора, договорились усилить координацию действий вооруженных сил и спецслужб двух стран в борьбе с террористами, как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Условлено усилить координацию действий вооруженных сил и специальных служб Российской Федерации и Турецкой Республики в целях борьбы с террористическими группировками, нарушающими режим прекращения боевых действий", — говорится в сообщении.