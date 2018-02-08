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Путин и Эрдоган договорились координировать спецслужбы в Сирии


Президент России Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган, обсуждая ситуацию в Сирии в ходе телефонного разговора, договорились усилить координацию действий вооруженных сил и спецслужб двух стран в борьбе с террористами, как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Условлено усилить координацию действий вооруженных сил и специальных служб Российской Федерации и Турецкой Республики в целях борьбы с террористическими группировками, нарушающими режим прекращения боевых действий", — говорится в сообщении.

 

 




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