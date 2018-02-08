Премьер-министр Армении Карен Карапетян поручил уяснить процедуры прекращения прав по отношению к неиспользуемым земельным участкам

8-го февраля состоялось заседание правительства Армении, которое вел премьер-министр Армении Карен Карапетян. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью правительства Армении. До перехода к повестке дня, он раздал некоторые поручения.

На территории Армении имеются орошаемые земельные участки сельскохозяйственного назначения, уровень использования которых является чрезвычайно низким. Об этом заявил сегодня на заседании правительства Армении премьер-министр Карен Карапетян.

В частности, по словам премьера, только в Араратской долине площадь орошаемых земель составляет порядка 24 тыс. га.

Как указал глава правительства, подобные земельные участки являются собственностью физических либо юридических лиц, а действующее законодательство не предусматривает четких механизмов стимулирования использования земель, привлечения к ответственности за неиспользование земель и пр..

В этой связи премьер поручил в месячный срок разработать и аппарат правительства Армении представить предложения по стимулированию использования орошаемых земель сельскохозяйственного назначения, четко коснувшись механизмов применения мер ответственности.



«В действительности, у нас здесь проблема: мы прилагаем усилия и тратим средства для увеличения площади орошаемых земель», – сказал Карен Карапетян.

Часть недвижимости, прикрепленной к госорганам, ГНКО и другим организациям, фактически не используются или используются неэффективно и частично, зафиксировало Управление по управлению государственным имуществом Армении. Об этом на заседании правительства 8 февраля заявил премьер-министр Армении Карен Карапетян. По его словам, при этом расходы на содержание и обслуживание этой недвижимости осуществляется за счет госбюджета.

«Поэтому необходимо задействовать эту недвижимость и в целях реализации инвестиционных программ и создания новых рабочих мест передать ее в безвозмездное пользование или инициировать процесс отчуждения»,- отметил премьер-министр Армении Карен Карапетян.С учетом вышеуказанного он поручил руководителям республиканских исполнительных органов, областных администраций и мэру Еревана в месячный срок провести инвентаризацию незадействованной недвижимости и представить ее список в Управление по управлению государственным имуществом

Премьер-министр Армении Карен Карапетян поручил начальнику Управления по управлению государственным имуществом Арману Саакяну в месячный срок подытожить информацию и представить в аппарат правительства предложения по передаче в пользование или отчуждению незадействованной недвижимости.

Премьер-министр Армении Карен Карапетян в ходе заседания правительства в четверг затронул тему символов областей и городов Армении и поручил установить для них единые требования.



"Наше действующее законодательство не устанавливает четких и единых требований при разработке символов, чтобы они соответствовали принятым на практике нормам. В настоящее время этот вопрос полностью оставлен на усмотрение областных администраций, а в случае общин – Советов старейшин", - заявил Карапетян.



Исходя из вышеизложенного, Карапетян дал поручение соответствующим структурам разработать единые требования к символам областей и городов Армении.



"Поручаю министру культуры Армении и губернаторам областей совместно с представителями заинтересованных структур, а также научных и общественных организаций в течении двух месяцев изучить данный вопрос и представить в аппарат правительства предложения по установлению единых требований к символам областей и городов Армении", - заявил Карапетян.

Правительство Армении удовлетворило заявку ООО «ВанСеван» об освобождении от таможенной пошлины, взимаемой за импорт технического оборудования и комплектующих, сырья и материалов. Соответствующее решение принято на заседании правительства 8 февраля. Проект представил заместитель министра экономического развития и инвестиций Тигран Хачатрян.

По его словам, компания в рамках своей инвестиционной программы намерена внедрить 150 млн. драмов в винодельческую деятельность и создать 7 новых рабочих мест, со среднемесячной заработной платой 160 тыс. драмов. При этом ООО «ВанСеван» планирует довести объем производства за 3 года до 680 млн. драмов в год.

Компания, в частности, подала заявку на освобождение от импортной пошлины на оборудование общей стоимостью в 37.8 млн. драмов. Компания в основном прибрела винные цистерны вместимостью от 5 тыс. до 15 тыс. литров.

Импортируемое оборудование, согласно ООО «ВанСеван», не может быть приобретено из стран-членов ЕАЭС, поскольку продаваемое на рынках ЕАЭС оборудование не соответствует применяемым в компании стандартам качества.

Министерство финансов Армении подарит общине Чамбарак (Гегаркуникская область) мебель и компьютеры для учебных заведений и других административных структур. Соответствующее решение одобрено на заседании правительства 8 февраля. Проект представил министр финансов Вардан Арамян.

Он отметил, что будет подарено 20 парт, 89 обычных столов, 30 учительских столов и 15 компьютеров, которые будут распределены по учебным заведениям и другим административным структурам общины. Общая стоимость передаваемого имущества составляет 11.7 млн. драмов.

Движимое имущество осталось под ведомом Минфина после закрытия НПО «Учебный центр» (по адресу Ереван, ул. Улнеци, д. 31).

«Данное решение принято на основе просьбы главы общины и с учетом нехватки здесь мебели и компьютеров в учебных заведениях и других административных учреждениях»,-отметил глава Минфина.

Кроме того, правительство Армении утвердило ряд законодательных инициатив, в частности, по внесению изменений и дополнений в закон о международных договорах, закон о дипломатической службе, закон о госпошлине, закон о налоге на имущество.