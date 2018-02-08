Министр внутренних дел Турции обсудит вопрос выборов Константинопольского патриарха с Эрдоганом и Йылдырымом

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу встретился 7-го февраля с руководителями армянской общины, выслушав их требования по поводу выборов Константинопольского патриарха. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета «Акос». На встрече присутствовал и губернатор Стамбула Васип Шахин.

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу в своем вступительном слове представил нынешнее положение в Турции, подчеркнув необходимость демократии. Затем он передал слово руководителям армянской общины.

Адвокат Себух Аслангил, обращаясь к Сойлу, поблагодарил его за подчеркивание необходимости демократии. Адвокат Себух Аслангил сказал по поводу письма МВД патриархату, что юридически это небрежно составленный документ, подчеркнув, что архиепископ Арам Атешян, назначенный местоблюстителем патриарха со стороны Духовного совета патриархата, решением того же органа смещен с этого поста. Кроме того, он подчеркнул, что патриарх Месроп Мутафян признан решением Духовного совета патриархата «призванным к покою», и, по уставу патриархата, архиепископ Арам Атешян, не может более являться его местоблюстителем, а в письме МВД его навязывают именно в этом качестве.

Кроме того, адвокат Себух Аслангил сказал, что неуместно называть избранного церковным советом местоблюстителя «так называемым».

Выступили и другие представители армянской общины, подтверждая неотложность вопроса выборов патриарха.

После выступлений армянской стороны министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сказал, что государство в своих действиях руководствуется законами, и обязано признать избранного местоблюстителя. Затем он сообщил, что обсудит вопрос выборов Константинопольского патриарха с президентом Эрдоганом и премьер-министром Йылдырымом, и предложил встретиться снова примерно через месяц.