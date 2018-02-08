В ближайшие месяцы в Мексику поедет бизнес-делегация из Армении: интервью посла Мексики с «Арменпресс»

В прошлом году Армения и Мексика отметили 25-летие установления дипломатических отношений. Об этом и об отношениях между обеими странами в беседе с «Арменпресс» рассказала посол Мексики в Армении Норма-Берта-Пенсадо Морено.

- Г-жа Морено, вероятно, вы впервые в Армении, расскажите о своих впечатлениях.

- Первые впечатления довольно положительные, Ереван – красивый город, с прекрасными зданиями. Погода очень хорошая, приятно, что дни, в основном, солнечные. Мне нравятся и люди, во многом они похожи на мексиканцев.





- Что вы знали об Армении до того, как вас назначили послом и вы приехали сюда?

- Я знаю о богатой истории Армении, думаю, и в этом есть у нас общие черты. Армения также известна как первая христианская страна, родина виноделия – за много тысяч лет до этого, известна и армянская кухня. Готовясь к миссии посла, я детально изучила Армению, историю отношений между нашими странами. Могу сказать, что мы имеем общие ценности и интересы.

- На каких приоритетах вы будете строить вашу работу – как новоназначенный посол?

- Прежде всего, я бы хотела сотрудничать с армянскими коллегами, поскольку для посла важно не быть в изоляции. Я побывала в различных структурах, встречалась с людьми, уже наладила определенные связи, надо начать и сотрудничать. Отношения между нашими со странами традиционно были на высоком уровне, однако экономические показатели – низкие, думаю, надо работать в этом направлении. Интерсно сотрудничество и в отраслях культуры, образования, науки. Я побывала в ЕГУ, в Торгово-промышленной палате.



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