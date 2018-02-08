“Карас” не намерен устанавливать монополию в Армении

Компания “Тиерас де Армения”, выступающая под брендом “Карас” не препятствует другим компаниям на рынке использовать слово ‘карас”, но против использования его как бренд, поскольку возникнет путаница с “Карас”-ом. Как сообщает «Арменпресс», по словам генерального директора компании Хулианы Агила-Эрнекян, компания вовсе не намерена устанавливать на рынке монополию.

“Целью основателя компании Эдуардо Эрнекяна было осуществление инвестиций, создание в Армении рабочих мест, а также создание продукта, который позволит Армении выйти на мировой рынок вин. Мы не стремимся к монополии, просто хотим сохранить наше авторское право на бренд. Однако в последнее время до нас дошли разговоры о том, что вина с брендом “Зорах карас” путают с “Карасом”, - сказала директор, отметив, что она сама однажды заказала “Карас”, а ей принесли “Зорах карас” .

По ее словам, для прояснения ситуации они встречались с основателем компании “Саки и санз”, пользующей бренд “Зорах карас” Зориком Гарибяном, однако решения не нашли, после чего попытались сделать это через юристов.

“Любая компания может представлять свои вина, рассказывая, что они были произведены в карасах (кувшинах, - авт.). Конечно, слово “карас” использовать можно, однако не как бренд. Оно может быть использовано, как, скажем, метод изготовления вина, - сказала Агила-Эрнекян. – У каждого завода свой стиль работы и свой продукт, и очень важно, чтобы потребитель не путал их. Человек должен точно знать, что он покупает. Это не вопрос конкуренции, вина “Зорах караса” я считаю фантастическим продуктом, однако я не хочу, чтобы его путали с нашим. Мы не хотим, чтобы другие компании не производили вин и не хотим создавать монополии. Мы просто хотим сохранить свой бренд”.

Принадлежащее аргентинскому предпринимателю армянского происхождения Эдуардо Эрнекяну ЗАО “Тиерас де Армения” подало в суд на компанию “Саки и санз”, использующую бренд “Зорах карас”, из-за использования слова “карас”.

“Карас” – винный завод, основанный на севере Армавирской области. Его запуск позволил открыть новый путь в изготовлении армянских вин.