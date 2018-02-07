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Ильхам Алиев не будет единственным кандидатом в президенты Азербайджана: к нему присоединяться как минимум еще два Алиева


Лидер партии "Граждан и развития" Али Алиев и Либерально-демократической партии Фуад Алиев хотят участвовать в президентских выборах Азербайджана, которые пройдут 11 апреля.

Как сообщает Арменпресс, соответствующие решения были приняты на заседаниях руководства этих партий в понедельник и в среду, говорится в сообщениях пресс-служб указанных партий.

Bышеназванные партии не имеют какого- либо существенного веса в политической жизни Азербайджана, а ее лидеры малоизвестны.

Как ожидается, в скором времени еще несколько средних и малых партий заявят о своем желании участвовать в президентской гонке.


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