Ильхам Алиев не будет единственным кандидатом в президенты Азербайджана: к нему присоединяться как минимум еще два Алиева
18:00, 7 Февраль, 2018
Лидер партии "Граждан и развития" Али Алиев и Либерально-демократической партии Фуад Алиев хотят участвовать в президентских выборах Азербайджана, которые пройдут 11 апреля.
Как сообщает Арменпресс, соответствующие решения были приняты на заседаниях руководства этих партий в понедельник и в среду, говорится в сообщениях пресс-служб указанных партий.
Bышеназванные партии не имеют какого- либо существенного веса в политической жизни Азербайджана, а ее лидеры малоизвестны.Как ожидается, в скором времени еще несколько средних и малых партий заявят о своем желании участвовать в президентской гонке.