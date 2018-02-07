При поддержке Ucom стартовала программа «Безопасный интернет 2018»

6 февраля, в Международный день безопасного интернета, стартует 6-месячная программа «Безопасный интернет 2018», в рамках которой будут проведены открытые уроки по безопасному и эффективному использованию интернета и цифровых технологий в школах столицы и регионов. Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе компании Ucom.

Задачей программы «Безопасный интернет» является способствование эффективному и безопасному использованию интернета, созданию образовательного контента.

Лозунгом программы в этом году является «Созидай, подключайся и будь ответственным: лучший интернет начинается с тебя».

Программа осуществляется организациями «Центр СТЕМ» и «Интернет сообщество» при поддержке Ucom и других компаний.

«Ucom как провайдер самого быстрого интернета в Армении в этом году снова подчеркивает важность использования интернета с целью самообразования и саморазвития. Уроки, извлеченные из интернета, могут стать хорошей основой для создания инновационных и востребованных решений в будущем», - сказал генеральный директор компании Ucom Айк Есаян.

С 6 февраля по 10 марта будут проведены открытые уроки по безопасному интернету при участии учеников из школ всех регионов Армении и Еревана, с 6 февраля по 1 мая будут проведены родительские собрания по «Безопасному интернету», около 100 региональных и ереванских школ будут включены в общеевропейскую программу eSafety Label.

Два республиканских конкурса, предусмотренных программой, позволят родителям и детям широко распространять ключевые правила безопасности в интернете и предоставят возможность каждой школе продемонстрировать все образовательные инициативы.

Повышению осведомленности о безопасном и ответственном использовании интернета поспособствуют также семинары, задания, видеоролики, игры, книги, медийные мероприятия и другие практические действия для школьников, их родителей и учителей. В этом году программа «Безопасный интернет» будет расширена для учителей, преподающих предметы естественных наук.

Как отметил директор центра СТЕМ Айказ Багян, очень важно, чтобы дети как можно раньше сформировали правильные навыки поведения в сети, например: оценка информации личного характера, умение самостоятельно применять правила конфиденциальности личной жизни при использовании игр, приложений или других инструментов.

«Многие дети пользуются интернетом с 6 лет. Дети младше 12 лет не имеют критических навыков для навигации, игры и обучения в сети, поэтому родители всегда должны быть вовлечены в их сетевую активность. В более позднем возрасте было бы желательно направить их к решению междисциплинарных вопросов и компьютерным программам, развивающим творческие навыки».

Вы можете узнать больше об этих программах на сайтах safe.am и stem.am.

Напомним, что программа «Безопасный интернет» посвящена международному дню безопасного интернета, который отмечается с 2004 года, во второй день второй недели второго месяца каждого года. Общеевропейская инициатива INSAFE, расширяясь год за годом, объединяет людей для борьбы с незаконным, вредоносным и нерелевантным контентом.