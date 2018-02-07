Генеральные секретари аппаратов парламентов Армении и Швейцарии обсудили перспективы сотрудничества

Руководитель Аппарата-генеральный секретарь Национального Собрания Армении

Ара Сагателян встретился с Генеральным секретарем Федерального собрания (парламента) Швейцарской Конфедерации, председателем Ассоциации генеральных секретарей парламентов в составе Межпарламентского союза Филиппом Швабом. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

Филипп Шваб находится в Армении в составе делегации, возглавляемой председателем Национального Совета Швейцарской Конфедерации Домиником де Бюманом.

В ходе встречи Ара Сагателян представил осуществляемые в Национальном Собрании Армении и Аппарате НС РА реформы, которые исходят из новой роли парламента, обусловленной конституционными изменениями.

Ара Сагателян отметил, что императив реформ в Аппарате обусловлен необходимостью развития экспертных и аналитических возможностей и механизмов парламентского контроля, в направлении чего уже осуществляются соответствующие действия. Ара Сагателян представил коллеге из Швейцарии и работу в рамках инициативы «Открытый парламент».

Филипп Шваб, отметив передовой опыт Швейцарии в вопросе парламентского контроля, выразил готовность к обмену опытом.

Генеральный секретарь Федерального Собрания Филипп Шваб, отметив, что аппарат законодательного органа Швейцарии обладает серьезным экспертным потенциалом, предложил в различных рабочих форматах сотрудничать в этом вопросе с Аппаратом парламента РА. Стороны обсудили возможности долгосрочного сотрудничества между аппаратами парламентов двух стран.

Ара Сагателян сообщил, что Аппарат парламента Армении представил заявку на вступление в Ассоциацию генеральных секретарей парламентов в составе Межпарламентского союза. По его словам, рассмотрение заявки состоится в ходе предстоящего заседания исполкома Ассоциации – 26 марта 2018 года в Женеве.

Филипп Шваб поприветствовал данную инициативу, констатировав, что Ассоциация генеральных секретарей парламентов – важная площадка для сотрудничества и обмена опытом между генеральными секретарями. Филипп Шваб подчеркнул, что он, как председатель данной структуры и член исполкома, со всей внимательностью обратится к заявке Армении.

В завершение встречи стороны выразили готовность к продолжению рабочих контактов на разных уровнях и развитию сотрудничества.