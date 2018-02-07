Прием ставок от несовершеннолетних будет строго караться законом: НС Армении приняло законопроекты РПА и фракции «Елк»

Прием ставок от несовершеннолетних будет строго караться законом, запрет на их посещение игорных домов получил законодательное решение.

Как передает «Арменпресс», Национальное Собрание Армении 7-го февраля во втором чтении приняло два законопроекта о внесении изменений в закон «Об азартных играх, играх с интернет-выигрышем и игорных домах».

Один из них представила фракция блока «Елк», а второй – РПА. Оба законопроекта были приняты единогласно – 98 и 99 голосами. Фракция блока «Елк» предложила внести изменения в закон «Об играх с выигрышем, играх с интернет-выигрышем и игорных домах» и ввести ограничения для некоторых категорий лиц на посещение игорных домов. В вышеупомянутых законопроектах предлагается увеличить размер штрафа в случае, если игорный дом посещает лицо младше 21 года, или лицо младше 18 лет пользуется услугами лотереи.

Отныне в игорных домах на входе будут проверять паспорта или иные документы, подтверждающие личность и возраст посетителя.