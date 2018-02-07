Трамп дал указание Пентагону провести военный парад в День независимости США

Президент США Дональд Трамп дал указание министерству обороны и Белому дому подготовить план проведения военного парада в День независимости - 4 июля. Как передает Арменпресс, об этом сообщило во вторник издание Washington Post .

Оно отмечает, что президент принял такое решение после того, как наблюдал военный парад в День взятия в Бастилии в Париже в июле минувшего года, который произвел на него глубокое впечатление.

Указание о подготовке парада, пишет Washington Post, Трамп дал 18 января во время встречи с военным руководством в Пентагоне.

Издание сообщает, ссылаясь на собственный источник, что работа по подготовке парада "начата на высоком уровне представителей военных".