Азиатские индексы снизились - 06-02-18

ТОКИО, 6 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 6 февраля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 4.73% и составил 21610.24 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 4.40% и составил 1743.41 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 3.35% и составил 3370.65 пункта, а HANG SENG снизился на 5.12% и составил 30595.42 пункта.