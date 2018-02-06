СМИ: в Китае 81-летняя женщина получила диплом о высшем образовании

Жительница Китая получила диплом о высшем образовании в 81 год, став специалистом в области электронной торговли, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Выпускница Тяньцзиньского университета (Тяньцзинь, Северный Китай) Сюэ Миньсю поступила в учебное заведение в возрасте 77 лет.

Обучение она проходила дистанционно. "Учеба доставляла мне удовольствие, она как награда мне", - заявила выпускница журналистам. - Идти своим путем для меня в жизни было самым главным. А еще - не поддаваться трудностям и иметь мужество двигаться вперед".

Сообщается, что последний экзамен женщина смогла сдать с шестой попытки.





