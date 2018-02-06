Офис губернатора Стамбула с опозданием ответил на письмо в связи с выборами армянского патриарха

Офис губернатора Стамбула в конце концов откликнулся на письмо армянской стороны, посланное несколько месяцев назад в связи с выборами армянского патриарха, заявив, что не признает архиепископа Гарегина Бекчяна местоблюстителем патриарха, сообщает Арменпресс со ссылкой на «Агос».

В письме, подписанном вице-губернатором Стамбула Исмаилом Гултекином, говорится, что армянский патриарх Стамбула Месроп Мутафян все еще жив, и поэтому нет никакой необходимости в избрании нового патриарха.

Офис губернатора Стамбула отмечает, что проблемы со здоровьем считаются недостаточными для того, чтобы объявить должность патриарха вакантной, поэтому архиепископ Арам Атешян продолжает свою должность патриархального викария, и все процессы, связанные с избранием Бекчяна в качестве местоблюстителя патриарха, признаны недействительными.

В письме указывается, что все решения, принятые архиепископом Бекчяном, также считаются недействительными.

Ожидается, что Армянская Патриархия вскоре опубликует заявление в этой связи.

Кроме того, известно, что канцелярия губернатора Стамбула пригласила лидеров армянской общины Турции на встречу, которая состоится 7 февраля. На встрече будет обсуждаться вопрос об избрании патриарха. В ней примет участие министр внутренних дел.